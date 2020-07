Carabiniere positivo, sospiro di sollievo: negativi i colleghi Nessun tampone positivo tra gli altri militari in caserma

Buone notizie dall'alto casertano: sono tutti negativi i tamponi fatti sui militari in servizio alla caserma dei carabinieri di Pietramelara.

Nei giorni scorsi, come si ricorderà, un carabiniere in servizio nel paese dell'alto casertano era risultato positivo al coronavirus ed erano scattati i tamponi anche per i colleghi che avevano avuto contati con lui.

Per fortuna nessuno di loro è risultato positivo al covid-19: il carabiniere positivo, invece, è tuttora in quarantena domiciliare.

Permane tuttavia l'attenzione sull'alto casertano dopo i numerosi casi registrati negli ultimi giorni, in particolare a Conca della Campania, dopo che una badante moldava era risultata positiva e con lei l'anziano che aveva in cura e altri familiari.