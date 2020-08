Covid Campania: ecco dove sono i nuovi casi Sannio e Irpinia con zero contagi. A Napoli e Caserta la maggioranza

Il 90 per cento dei nuovi Contagi è su Caserta e Napoli: Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso alle ore 17 l’aggiornamento relativo ai casi positivi al coronavirus in Irpinia e nelle province della Campania. Ecco i dati: a Napoli 2.994 (+16), a Salerno 830 (+3), a Caserta 684 (+13), ad Avellino 588, a Benevento 221. Il dato riferisce il riepilogo diffuso dalla Protezione Civile comprendente anche casi conferma.

E dunque, l'Irpinia e il Sannio a contagi zero da qualche giorno, la provincia di Salerno fa registrare ancora qualche caso mentre a Napoli e Caserta ci sono le situazioni più difficili.

In Terra di Lavoro, in particolare, i rientri stanno portando diversi problemi: a Roccamonfina sono 7 i contagi legati a un ragazzo rientrato dalle vacanze all'estero, ma si potrebbero aggiungere altri 7 positivi, mentre oggi altri 2 contagi si sono registrati a Caserta città.

A Napoli invece, come si ricorderà, c'è anche il focolaio di Sant'Antonio Abate che continua a produrre nuovi casi.