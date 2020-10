Coronavirus: complicazioni polmonari, morto vescovo di Caserta Il quadro clinico era aggravato da insufficienza renale, diabete mellito, cardiopatia ipertensiva

E' morto nella notte il vescovo di Caserta, Giovanni D'Alise, ricoverato dal 30 settembre scorso dopo essere risultato positivo al Covid- 19.

Monsignor D'Alise e' deceduto all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano per complicazioni polmonari. Il vescovo era stato sottoposto a tampone dopo aver avuto per alcuni giorni decimi di febbre: risultato positivo, era stato ricoverato per difficolta' respiratorie. Nella notte la situazione e' peggiorata fino al decesso.

Questo il comunucato dell'ospedale: "Sua Eccellenza, ricoverato presso questa AORN dal 30 settembre per infezione da Sars Cov 2, a causa di un arresto cardiocircolatorio, è venuto a mancare nella mattinata odierna alle ore 06.30. Il quadro clinico era aggravato da insufficienza renale, diabete mellito, cardiopatia ipertensiva e dislipidemia. I protocolli terapeutici previsti per la malattia sono stati tutti applicati. È stato altresì trattato con il nuovo farmaco antivirale Remdesivir. Le sue condizioni cliniche erano stazionarie. Il paziente è stato monitorato costantemente. Alle ore 6.00 si è verificato l’arresto cardiaco e alle ore 6.30, dopo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, veniva constatato il decesso".

D'Alise, 74 anni, era stato nominato vescovo della diocesi di Caserta 6 anni fa.