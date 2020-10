Covid Caserta: 70 casi in un solo giorno Aumenta ovunque il numero di positivi

Ben mille positivi, attualmente, sul territorio, un nuovo decesso, solo ieri 70 nuovi casi. La provincia di Caserta paga dazio in maniera importante per la nuova ondata di covid 19. Tanti i cluster ormai: San Cipriano 67 casi, a Casal di Principe 59, e ancora, 67 casi a Marcianise, 9 in un giorno solo a Vitulazio.

Nonostante 32 guarigioni dunque non cala il numero dei positivi che anzi, aumenta di 38 unità.

E gli effetti si vedono: diverse scuole chiuse per la positività di alunni e docenti, con l'azienda sanitaria locale che si mette al riparo in vista di un eventuale ulteriore aumento di casi difficili, cercando posti letto anche nelle strutture private.