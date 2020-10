Salvini "ruba" post a scuola casertana. "Ci dissociamo" Il leader leghista usa un avviso di una scuola per attaccare il Miur, la scuola insorge

“Non ci facciamo strumentalizzare da Salvini”: non c'è scritto, ma è l'evidente sostanza della sdegnata presa di posizione di una scuola casertana nei confronti di una (delle tante) sparate social del leader leghista.

I fatti: l'istituto Mattei di Caserta aveva avvertito sula propria pagina social studenti, famiglie, docenti “Causa scoperture nelle cattedere per la prossima settimana resta confermato l'orario attualmente in corso”. Insomma un comunicato meramente organizzativo.

Dall'entourage social di Salvini tuttavia qualcuno lo ha notato, tirandolo abbastanza per i capelli fino a farne uno strumento di attacco alla Azzolina e al Miur: ““In classe, se va bene – ha scritto Salvini – dalle 8.30 alle 11, per mancanza di insegnanti. Una follia dovuta al ministro piu’ incapace della storia della scuola italiana. Un problema per milioni di studenti e famiglie. Anche da voi e’ cosi’?”

Tuttavia il dettaglio di un mero avviso trasformato in strumento di attacco non è piaciuto alla scuola, che ha preso le distanze in maniera netta: “L'istituto si dissocia con fermezza da un siffatto giudizio, trattandosi di un collegamento arbitrario, non corrispondente affatto allo scopo dell’avviso di servizio e per nulla in linea con lo spirito di cooperazione con i superiori organi di governo con cui quotidianamente agisce questa istituzione scolastica”.