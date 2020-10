Covid: positivo anche il parroco del Duomo Aveva celebrato un matrimonio lunedì

Positivo anche il parroco del duomo di Caserta, la cattedrale di San Michele Arcangelo. E' asintomatico tuttavia il sacerdote 54enne, attualmente in isolamento. Il covid aveva già colpito il vescovo, che purtroppo viste anche le patologie pregresse non è riuscito a sconfiggere il virus ed è morto.

Il parroco invece aveva celebrato un matrimonio lunedì seppur mantenendo tutte le distanze previste dalla normativa e non distribuendo neppure la comunione ai fedeli presenti alla celebrazione. In corso di valutazione dunque la rete di contatti per effettuare, eventualmente, i tamponi.