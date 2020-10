In 24 ore 318 positivi in più nel casertano Solo sei comuni su 104 sono covid free

Altro record di contagi in 24 ore nel Casertano. ad oggi - registra la Asl di CASERTA, sono 318 in piu' i positivi al Covid rispetto a ieri - il 20% dei 1579 tamponi processati - per un totale di 3384 persone contagiate, che restano in massima parte asintomatiche e sono seguite a casa dai Covid-team. Per ora il sistema ospedaliero tiene, ma con la crescita esponenziale dei contagi, nei prossimi giorni, la situazione potrebbe precipitare. Nessun decesso e' stato registrato nelle ultime 24 ore, dopo i numerosi casi degli ultimi giorni: da inizio pandemia. Sono 74 le persone decedute causa Coronavirus nel Casertano. Altro dato rilevante, e' il fatto che ormai solo sei Comuni su 104 della provincia di CASERTA sono covid-free: si tratta in massima parte di di centri dell'Alto-Casertano, ovvero Capriati al Volturno, Dragoni, Gallo Matese, Galluccio e Letino, comune quest'ultimo, messo in quarantena a ma ggio subito dopo il lockdown per una dozzina di casi. A tali centri si aggiunge Santa Maria la Fossa, che mantiene la casella di zero casi nonostante confini con Comuni come Casal di Principe, che di casi di contagio ne conta 134. Proprio a Casal di Principe il sindaco Renato Natale, che ha contratto il coronavirus a settembre restando 50 giorni in quarantena a Milano, ha deciso di chiudere il cimitero dal 31 ottobre al 2 novembre per limitare l'afflusso di persone per la commemorazione dei defunti. Una decisione simile e' stata presa anche dai primi cittadini di Cesa, Casaluce, San Cipriano d'Aversa, San Marcellino, Parete, Sant'Arpino e Succivo. (