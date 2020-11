"Alzate la mascherina", ma i ragazzi aggrediscono i vigili Assembrati, senza protezioni, si sono scagliati contro gli agenti che chiedevano rispetto norme

Hanno notato alcuni ragazzi in piazza, tutti assieme, più del dovuto in considerazione delle normativa anticovid e rigorosamente senza mascherina e li hanno richiamati, in considerazione del loro ruolo. “Per favore, non tutti assieme, non senza mascherina”: ma per tutta risposta i ragazzini che dopo la chiusura di un bar di Piazza Umberto si erano trattenuti lì, andando appunto ben oltre le prescrizioni della normativa anticovid, si sono scagliati contro gli agenti della Municipale. Uno in particolare li ha addirittura inseguiti, arrivando al contato fisico con un agente che ha spintonato malamente per poi fuggire. Un'altra pattuglia l'ha intercettato subito dopo e lo ha portato al comando dove per lui è scattata la denuncia.