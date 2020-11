Dg Asl Caserta: non ce l'ho con nessun sindaco Ferdinando Russo chiede collaborazione ai primi cittadini

Il direttore generale dell'Asl di Caserta Ferdinando Russo, che in mattinata aveva parlato di "sciacallaggio" in relazione alle continue critiche provenienti dai sindaci del Casertano, in particolare dagli amministratori dei comuni del comprensorio agro-aversano, prova a placare gli animi.

"Invito i sindaci alla collaborazione, ovvero al rispetto del messaggio lanciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella - ha detto Russo - Io non ce l'ho contro nessun primo cittadino, ma ripeto, credo sia il momento di unire le forze e non di strumentalizzare o di fare azioni di sciacallaggio in chiave politica. La collaborazione tra Asl e sindaci è fondamentale per fronteggiare la pandemia. L'Asl sta cercando di dare il massimo - prosegue - ed è giusto che i sindaci avanzino critiche e proposte. Chiedo pero' solo la massima collaborazione, e di evitare polemiche che non fanno bene all'immenso lavoro che ogni giorno dobbiamo affrontare"