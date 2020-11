Covid: In provincia 16 decessi in 25 ore Ma i contagi iniziano a calare nel casertano

Corre il conto delle vittime da Covid nel Casertano: sono sedici nelle ultime 24 ore, come attesta il report giornaliero dell'Asl di CASERTA; 24 le vittime negli ultimi due giorni, mentre da inizio pandemia nel Casertano sono decedute causa Covid 227 persone. Cala il numero di contagiati e anche la percentuale di test risultati positivi: sono 309 i nuovi casi su 1620 tamponi praticati, ovvero il 19%, dato che sembra suggerire che la curva ha iniziato una discesa, visto che nei giorni scorsi il rapporto tra tamponi e positivi oscillava sempre intorno al 25-27% arrivando anche sal 30%. Il report dell'Asl certifica anche un boom di guariti: sono 717 le persone che si sono lasciate alle spalle il Covid nelle ultime 24 ore, dato che fa calare di oltre 400 unita' il numero di persone attualmente positive (17159). Ad Aversa si registra il maggior numero di persone positive: sono 1243, comunque oltre trenta in meno di ieri; la differenza e' dovuta al fatto che sono stati registrati piu' guariti che nuovi contagiati. Oltre cento le persone guarite nel capoluogo CASERTA, dove il numero di contagiati attuali e' sceso in 24 ore a quota 1126 (ieri erano 1232).