Ancora una volta i guariti superano i nuovi contagi Bilancio positivo in provincia di Caserta

Per il settimo giorno di fila, i guariti dal covid superano i nuovi positivi nel Casertano. Dal report giornaliero dell'Asl di Caserta emerge che sono oltre seicento (619) le persone che nelle ultime 24 ore sono state dichiarate guarite, a fronte di 249 nuovi contagiati. Il saldo giornaliero tra i due dati fa dunque calare di quasi 400 unita' (378) il computo totale, nel Casertano, delle persone attualmente positive, che sono oggi 14535; un numero ancora molto elevato, che pero' va letto tenendo conto che da giorni le curva epidemica e' in discesa, e la stessa percentuale quotidiana di tamponi positivi si sta attestando intorno al 10% (oggi all'11,8%), dopo aver toccato quote molto alte, fino anche al 30%. Il dato che si mantiene costante e' quello delle vittime: oggi sono otto, per un totale da inizio pandemia di 283 persone decedute a causa del coronavirus, due terzi delle quali - 187 - sono morte in questo "novembre nero". Sul fronte dei dati nei vari comuni, nel capoluogo Caserta i contagi sono scesi sotto quota mille (980), mentre resta Aversa la citta' della provincia con piu' persone attualmente positive (1002), anche se da giorni i numeri sono in calo.