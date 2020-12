Settemila persone guarite dal covid in una settimana a Caserta Bene i dati in provincia

Oltre 900 guariti nelle ultime 24 nel Casertano, a fronte di 364 nuovi positivi su 3095 tamponi effettuati, per una percentuale di test risultati positivi dell'11,76%. Anche oggi, come ormai da giorni, il report quotidiano dell'Asl di CASERTA certifica il calo dei contagi e delle persone attualmente positive, che complice l'alto numero di guariti, e' di 13224 persone (549 in meno di ieri); in appena una settimana sono guarite dal Covid 7605 persone. Il report Asl attesta anche come, da inizio pandemia, siano oltre 30mila (30284) le persone che hanno contratto il virus. Fa un balzo in avanti anche il conto delle vittime: sono cinque le persone decedute nelle ultime 24 ore per un totale di 292 morti causa Coronavirus da inizio pandemia. Continuano a scendere anche i numeri in tutti i 104 comuni del Casertano, oltre la meta' dei quali fa registrare comunque dati molto alti: nel capoluogo CASERTA e ad Aversa il numero di persone attualmente positive e' sceso sotto quota mille, rispettivamente a 907 casi e 880. Diverse centinaia i casi negli altri piu' popolosi comuni, come l'ex zona rossa di Marcianise (749 contagiati), Maddaloni (529), Santa Maria Capua Vetere (412), mentre sono 500 le persone positive a Casal di Principe, e alcune centinaia in comuni medio piccoli come Castel Volturno (288 positivi), Cesa (199), Frignano (168), Gricignano d'Aversa (269), Parete (136), Succivo (166), San Marcellino (194), San Cipriano d'Aversa (295), Sant'Arpino (285), Arienzo (162), San Felice a Cancello (382).