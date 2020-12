Arriva la spesa sospesa per Natale A Cesa: «Chi può doni, chi non può prenda»

"Spesa sospesa" a Cesa, nel Casertano. Un progetto voluto dal Comune guidato da Vincenzo Guida, che sta muovendo i primi passi sulla base dello slogan "Chi puo' doni, chi non puo' prenda". I volontari delle associazioni che hanno aderito all'iniziativa, denominata "Natale Solidale al tempo del Covid", hanno iniziato a raccogliere le adesioni dei commercianti per il progetto 'Spesa Sospesa'. "Nei negozi - spiega il consigliere comunale Gina Migliaccio - le persone troveranno un annuncio, talvolta un carrello, per donare. Chi e' interessato potra' lasciare dei prodotti e porli nel carrello o, semplicemente, donare una somma di danaro. Quello che sara' raccolto sara' distribuito a chi ne ha bisogno". Sono dieci al momento gli esercizi commerciali che hanno aderito.