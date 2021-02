Villaggio dei ragazzi, De Luca: "Formarsi per il futuro" Maddaloni: Molteplici gli insegnamenti previsti dal piano formativo

Domani 24 Febbraio a partire dalle ore 16.30, la scuola superiore per mediatori linguistici “Villaggio dei Ragazzi” organizzerà un incontro per presentare agli interessati l’esclusiva offerta formativa dell’Istituto universitario per l'anno accademico 2021/2022.

Per l’occasione, professori e ricercatori universitari di grande esperienza illustreranno a tutti gli studenti degli Istituti di II° grado e a chi intende fare delle lingue una professione, il corso di laurea triennale (Classe di Laurea L-12) che rilascia un titolo di studio equipollente al diploma di laurea in scienze della mediazione linguistica.

Sarà possibile inoltre visitare virtualmente le aule, i laboratori linguistici ed Informatici, la biblioteca e la sala per traduzione simultanea e consecutiva, nonché partecipare a sessioni di orientamento per scoprire come vivere al meglio una eventuale esperienza universitaria all’opera maddalonese.

Molteplici gli insegnamenti previsti dal piano formativo della scuola (dalla grammatica alla sintassi e alla linguistica, dalla traduzione all’interpretariato), che si sviluppano secondo un percorso crescente di complessità e specializzazione e ben sei le lingue studiate (inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo e cinese).

“Formarsi per il Futuro”. È questo il claim lanciato per l’occasione da Felicio De Luca commissario straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, che ha così commentato l’evento: “Un’eccellente conoscenza delle lingue è ormai da tempo requisito imprescindibile in un mercato sempre più globalizzato e sapersi esprimere fluentemente in più lingue straniere è elemento determinante per gli studenti che si troveranno a doversi misurare con competitor di rango per entrare nell’agone lavorativo dalla porta principale”.