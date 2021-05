Zero morti nel casertano, la campagna vaccinazione funziona Calano anche i contagi, situazione in netto miglioramento

Zero morti nelle ultime ore in provincia di Caserta. Non accadeva da mesi ed è un sospiro di sollievo. Ad incidere sul drastico caso dei decessi e contagi secondo gli esperti, soprattutto la campagna vaccinale. 105 gli ultimi casi positivi su 2087 ramponi processati con un tasso di incidenza che si attesta al 5,03%. Al lungo elenco dei guariti, se ne aggiungono altri 225.