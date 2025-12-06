Raduno carcerario della Gme Aps a Santa Maria Capua Vetere Un'opera sociale e spirituale che parte dal casertano

Il 29 novembre scorso il IV raduno carcerario del Gruppo Missionario Emmanuel nella Chiesa Cristiana Evangelica ADI di Santa Maria Capua Vetere (Ce), Un evento straordinario che oltre ogni previsione ha visto la partecipazione di centinaia di persone provenienti da ogni provincia della nostra regione.

Nato come Gmc Onlus nel 2013, divenuto Gme Aps nel 2021, il gruppo Emmanuel ha allargato ogni frontiera spirituale nel mondo sociale, qualificandosi ancora una volta un fiore all'occhiello nella nostra provincia.

Ormai annuale, il raduno è diventato un momento di incontro spontaneo e desiderato tra le diverse realtà carcerarie, riscuotendo sempre tantissimo interesse e grandissima partecipazione dalle svariate istituzioni. Presenti diversi educatori, amministrazioni delle carceri, poliziotti penitenziari, volontari carcerari, svariati pastori che collaborano nell'opera con i detenuti, alcuni ristretti in permesso, alcuni ex detenuti e famiglie di detenuti.

Presieduto dal pastore locale Domenico Turco, segretario anche dell'associazione carceraria, l'evento ha visto un programma folto ma ben organizzato.

Importanti testimonianze sono state raccontate da tre ex detenuti che sono stati Wsalvati dal Signore, Massimiliano, Salvatore e Antonio. Meravigliose le testimonianze che ci hanno tanto incoraggiato a continuare questo lavoro" riferisce un volontario all'uscita dalla chiesa.

Non è mancata la partecipazione del gruppo musicale dei giovani della Chiesa Adi di Acerra e di Piscinola, parte integrante della Gme Aps che viaggia nelle carceri Campane per portare la cultura della lode nei penitenziari e che hanno diretto i cantici per questa occasione speciale. Un momento di commozione nel vedere la proiezione del video dell'opera carceraria sempre in continua evoluzione del Gruppo Emmanuel in questi anni.

Non è mancata la presenza dei Gedeoni, con cui la Gme Aps con la Chiesa Adi di Smcv hanno distribuito nelle carceri e nelle zone limitrofe oltre 16.000 Nuovi Testamenti in poco più di un anno.

Ospite speciale dell'evento il pastore Michele Mango, Missionario in Kosovo, uomo dal grande spessore spirituale nell'ambito evangelico, che ha predicato la Parola di Dio ai tanti cuori presenti.

Un'opera vastissima quella della Gme Aps, che tocca tanti lati della società, dai reclusi alle famiglie, dagli indigenti agli emarginati. Un coordinamento sul territorio che parte della Chiesa Adi di Smcv per raggiungere tutte le carceri campane ed alcune nazionali.

Un lavoro quello della Gme Aps che prosegue con grande impatto sociale e spirituale. Ad oggi si contano oltre 124 volontari sparsi sul territorio nazionale, in un coordinamento capillare che porta ogni settimana a raggiungere con la Parola di Dio oltre 700 detenuti e a distribuire nelle carceri e presso i familiari dei detenuti migliaia di Bibbie e calendari cristiani.

"Sia glorificato Gesù al di sopra di ogni altra cosa - commenta il pastore Turco -. il Signore ci permette di portare grazia nei luoghi più oscuri della terra. Un ringraziamento alla mia squadra, operatori costanti e appassionati, testimoni di Gesù nei luoghi più oscuri di questo mondo. Un ringraziamento alla mia Chiesa, che con ordine e disciplina ha gestito l'immenso flusso di persone che accorrevano per questo evento e che puntualmente, senza titubare, si dispone ogni giorno per Dio e per il prossimo".