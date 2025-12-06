Cesa: riduzione tasse, le prossime mosse dell'amministrazione comunale Il sindaco: "Alle fake news rispondiamo con i fatti"

"Presenteremo una riduzione dell’Imu e della tariffa dell’acqua”, ad annunciarlo, a nome dell’intera amministrazione comunale, è il sindaco Enzo Guida.

Siamo soliti presentare i provvedimenti dopo l’approvazione, ma poiché circolano delle vere e proprie notizie fasulle, facciamo una eccezione".

Nel prossimo consiglio comunale, che si dovrebbe tenere il prossimo 15 dicembre, sarà proposto il primo provvedimento, in materia di Imu.

“In questo caso ci sarà una riduzione dell’aliquota con un sensibile risparmio per i cittadini”.

Analoga manovra di riduzione sarà operata in materia di tariffa dell’acqua, con riferimento alle varie fasce.

“L’azione combinata di riduzione dell’aliquota Imu e delle tariffe acqua”, fanno sapere da parte dell’amministrazione comunale, “determinerà un evidente risparmio per i cittadini”.

In attesa di alcuni dati, che giungeranno per fine anno, permetteranno di lavorare al Piano Economico e Finanziario in materia di rifiuti ed introdurre una misura tesa alla riduzione della tassa in materia.

“Anche su questo aspetto, tenuto conto anche del netto miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata, è probabile una riduzione della tariffa in materia di rifiuti”.

Complessivamente, dunque, si annuncia una riduzione della pressione fiscale per i cittadini.

“Ed è una vera e propria fake news la notizia secondo cui la riduzione della tassa rifiuti del 50% in favore dei cittadini che abitazioni in case con destinazione commerciale, sia una misura che, in termini di costi, vada a ricadere sugli altri contribuenti. Non è così è lo ribadiamo con forza. La riduzione è stata possibile attraverso una gestione oculata della tariffa e del pino. L’ampliamento della platea dei contribuenti, frutto anche di azioni mirate a ridurre le sacche di evasione ed elusione, ha permesso di aumentare il numero di metri quadri tassabili, per cui la riduzione non incide su altri contribuenti, che continueranno a pagare come prima. Si tratta, in ogni caso, di una misura gi equità.

E soprattutto, per la generalità dei contribuenti, se le stime di massima saranno confermate, ci sarà una riduzione anche della tariffa rifiuti per l’anno 2026”.