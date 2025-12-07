Allevamento abusivo in casa, salvati 38 barboncini e 5 gatti di razza L'intervento dei carabinieri e dell'Asl. LNDC: "Ci costituiremo parte civile nel processo"

Grave episodio scoperto nei giorni scorsi a Parete, in provincia di Caserta, dove i Carabinieri del Nucleo CITES di Napoli e del Nucleo Forestale di Castel Volturno, con il supporto dei veterinari dell’ASL di Aversa, hanno individuato un allevamento clandestino gestito da tre persone in una abitazione.

Durante l’operazione sono stati rinvenuti 38 barboncini e 5 gatti di razza Scottish e Persiano, detenuti in condizioni del tutto incompatibili con il loro benessere. Alcuni animali erano rinchiusi al buio nel garage, in gabbie sporche, mentre altri erano nel salotto ma senza adeguati spazi a loro disposizione. Le verifiche hanno inoltre accertato che parte degli animali proveniva dalla Cina e veniva venduta online per cifre elevate, senza alcuna autorizzazione sanitaria o rispetto delle norme di tracciabilità.

I tre responsabili sono stati denunciati per maltrattamento di animali e detenzione incompatibile con le loro esigenze. A seguito del sequestro, i cani e i gatti sono stati trasferiti in una struttura della provincia di Caserta dotata di tutte le autorizzazioni necessarie a garantire il loro benessere.

“Ancora una volta ci troviamo di fronte a un caso che dimostra quanto sia diffuso e lucrativo il mercato illegale degli animali, un fenomeno che causa sofferenza, sfruttamento e rischi sanitari per gli animali e per le persone” dichiara Piera Rosati – presidente LNDC Animal Protection. “Ringraziamo le forze dell’ordine e il personale veterinario per l’operazione svolta e ci uniamo alla denuncia, preannunciando che chiederemo di costituirci parte civile nell’eventuale processo per seguire il caso da vicino.”

LNDC Animal Protection lancia ancora una volta un appello a tutta la cittadinanza: scegliere di adottare un animale da un rifugio è un vero atto di amore e di generosità, acquistarlo come se fosse un oggetto spesso alimenta questo genere di traffici e di criminalità. Chi decide di acquistare un animale deve sempre visitare di persona l’allevamento in modo da verificare le condizioni di vita degli animali, evitando di affidarsi semplicemente ad annunci online, e segnalare alle autorità ogni situazione non conforme alle norme e al benessere degli animali.