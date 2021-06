"Si valorizzi la professionalità e si tutelino dai rischi sul lavoro i medici" Emergenza 118 Campania, conclusione della vertenza

"Con la sottoscrizione dell’accordo integrativo regionale sul 118 si mette fine di una lunga vertenza che ha messo a dura prova i medici del 118 della Campania", così in una dichiarazione di Luigi De Lucia segretario regionale del sindacato medici Italiani (Smi) Campania in merito alla firma per l’accordo integrativo regionale sull’emergenza sanitaria territoriale.

"Ci attediano , adesso, un pieno riconoscimento di questo settore medico, che in questi ultimi due anni in Campania, a causa della pandemia, è stato sottoposto ad un’attività, a volte frenetica; i suoi operatori, però, si sono dimostrati sempre all’altezza delle situazioni.

Occorre, adesso, una volta per tutte, prevedere la piena valorizzazione della professionalità e il riconoscimento, con tutte le tutele correlate per i rischi di chi esercita la professione del medico soccorritore. Siamo del parere, inoltre che c’è bisogno di rinnovare ed implementare i mezzi di soccorso, di dotarli di tutti le moderni sistemi diagnostici la cui carenza comporta la non connessione con i presidi ospedalieri."