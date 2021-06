La mancata vaccinazione mette in pericolo la vita propria e quella degli altri "Tutti i vaccini sono sicuri e verrà sempre somministrato quello più adatto alla singola persona"

La Direzione strategica dell'Asl Caserta lancia un appello all'adesione alla campagna vaccinale anti Covid-19 a tutta la popolazione dai 12 anni in su.

"La battaglia non è affatto finita - si legge nell'appello - il virus è sempre in circolazione, solo grazie ai vaccini possiamo vincere ma purtroppo ancora molte persone non sono vaccinate e questo in ogni fascia di età. La mancata vaccinazione mette in pericolo la vita propria e quella degli altri, specialmente con le nuove varianti in arrivo.

Se vogliamo evitare il rischio di tornare indietro ai brutti momenti che vogliamo lasciarci alle spalle, occorre continuare a seguire le regole anti contagio e soprattutto vaccinarsi". Da qui l'appello rivolto direttamente ai cittadini: "Se non sei ancora vaccinato o se devi decidere di vaccinare un minore di cui se responsabili - scrive la Direzione strategica della Asl Caserta - iscriviti oggi stesso alla piattaforma con fiducia.

Se conosci qualcuno che non è vaccinato consiglia a questa persona di vaccinarsi. Se hai dubbi, parlane con il tuo medico curante o con il pediatra del minore. Tutti i vaccini sono sicuri e verrà sempre somministrato quello più adatto alla singola persona", conclude la Asl.