Quattro giorni di eventi per la tappa a Caserta della Maratona del Sorriso 2021 Servirà all’acquisto di apparecchiature sanitarie per l'ospedale Sant’Anna e San Sebastiano

Quattro giorni di eventi per la tappa di Caserta della "Maratona del Sorriso 2021" dell’Ass. “Teniamoci per Mano Onlus” per l’acquisto di apparecchiature sanitarie per l’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano. Fino al 25 luglio sarà attiva in tutta Italia una raccolta fondi con manifestazioni ed eventi dedicati ai più piccoli. Sarà possibile donare sulla piattaforma Gofundme.

La città di Caserta dal 24 al 27 giugno si animerà di attività dedicate alle famiglie organizzate dall’Ass. di clownterapia “Teniamoci per Mano Onlus” per sensibilizzare i cittadini sui temi della salute e supportare le strutture sanitarie italiane anche in virtù della pandemia di coronavirus che ha colpito tutti indistintamente.

L’obiettivo della Maratona del Sorriso 2021 nella tappa di Caserta: l’acquisto di 10 poltrone e di 7/8 mascherine per ventiloterapia, per i reparti dell’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, allo scopo di migliorare il soggiorno dei familiari accanto ai pazienti.

Giovedì 24 giugno alle ore 20:00 in largo San Sebastiano gli incredibili clown si trasformeranno in provetti ballerini con la serata "Tammurriata clown" con la collaborazione della Compagnia La Barca nel Teseo. La “tammorra” è un grande tamburo con sonagli di latta adornato da pitture policrome e campanelli ed il ritmo viene scandito dall'uso delle “castagnette” (nacchere).

Il 25 giugno dalle 18:00 si terrà “Degustaclown”, un percorso di degustazione presso la Tenuta Maglione (Bellona), struttura sensibile ai temi del sorriso e del benessere, che sta sul fiume Volturno ed ha recuperato un vecchio mulino del secolo scorso. Si registreranno vini, formaggi, prodotti della terra antichi e tradizionali recuperati e prodotti dalla Tenuta stessa.

Giorno 26 Giugno, in piazza Carlo di Borbone, dalle 9:00 alle 13:00, presso giardini davanti alla Reggia di Caserta si svolgerà in piena allegria “Pompieropoli”, con il patrocinio del Comune di Caserta e dei Vigili del Fuoco. Un percorso-gioco per bambini dai 4 ai 11 anni, organizzato in 6 postazioni: un castelletto, una trave equilibrio, un tunnel, una trave saliscendi, una vasca spegnimento, una casetta salva il clown.

La Maratona si chiuderà con l’ultimo evento del 27 giugno, alle 18:30 presso la Villetta di parco degli Aranci: uno spettacolo teatrale organizzato da Rodolfo Matto, referente territoriale per l’Associazione. Lo spettacolo "Gibberish Brothers - parole, canzoni e versi tra senso, non senso e controsenso" è un piccolo show clownesco che utilizza il gibberish (il linguaggio del non senso) coinvolgendo il pubblico nello sviluppo delle gag comiche.

Durante queste giornate, all’interno degli eventi o in luoghi autorizzati, troverete le postazioni fisse dei volontari clown che accetteranno le donazioni. Si può invece donare online tramite il sito dell’associazione www.teniamocipermanoonlus.net