Due casi di variante delta e un 16enne in ospedale, nuovo appello a vaccinarsi La preoccupazione dell'Asl di Caserta: "Dobbiamo scongiurare una nuova e pericolosa ondata"

Due casi di variante delta individuati uno a Caserta città e l'altro a Capua e un sedicenne ricoverato in ospedale. E' il dato allarmante che riguarda il casertano. La preoccupazione da parte dell'Asl è che possa esserci una nuova ondata rivolta soprattutto alla fascia under 18 considerata tra quelle più a rischio in questo momento. Da un lato vi è un calo delle forniture e dall'altro qui come in altre province campane, un numero ancora elevatissimo di persone non vaccinate, dai giovani ai sessantenni. Occorre dunque completare al più preso il ciclo vaccinale e garantire le seconde dosi. Dall'Asl di Caserta un nuovo e pressante invito a vaccinarsi.