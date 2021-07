Ue: stop gabbie negli allevamenti, commissione dà ragione ai cittadini Importante passo in avanti, fondamentale per il benessere animale e la sicurezza alimentare

La Commissione europea ha annunciato che presenterà una proposta legislativa per vietare gli allevamenti in gabbia in tutta l’Unione europea, così come richiesto 1,4 milioni di cittadini che hanno firmato l’iniziativa ‘end of the cage age’.

Quella che è una delle prime battaglie del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo diventa realtà ed è un passo in avanti fondamentale per il benessere animale e la sicurezza alimentare. “I prossimi mesi saranno decisivi, di questo ne siamo convinti sia io sia il mio collega europarlamentare Dino Giarrusso - spiega l’Europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Mario Furore - Vigileremo affinché la proposta della Commissione sia ambiziosa e aiuti gli allevatori incentivando in modo concreto il passaggio verso un allevamento libero da gabbie.

Crediamo che questo processo debba essere accompagnato da un sistema di etichettatura chiaro e obbligatorio sulla modalità di allevamento e di trasformazione. Con il sì della Commissione europea all’iniziativa dei cittadini europei - conclude - oggi la democrazia diretta vince in tutta Europa”