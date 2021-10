Mancanza di collegamenti tra Caserta e l'Irpinia: il dramma dei pendolari Appello urgente rivolto alla Regione Campania e Provincia di Avellino competenti in materia

Mancanza di collegamenti tra Caserta-Avellino e le aree interne dell'Irpinia tra cui Ariano, per diversi pendolari è un calvario quotidiano. Viene rivolto un appello urgente all'Air e a chi di competenza a livello provinciale e regionale affinchè possa essere presa in considerazione la richiesta di potenziamento di un servizio di vitale importanza avanzata dai viaggiatori, costretti per motivi di lavoro a sacrifici enormi, tra non poche difficoltà a raggiungere i vari luoghi di lavoro.

"E' impensabile - scrive un utente che una città come Caserta, abbia una sola corsa per e da Avellino. Si chiede una corsa Avellino-Caserta in coincidenza con quella delle 17.00 da Ariano Irpino-Avellino."

A causa dello scarso collegamento tra Caserta-Avellino-Ariano, c'è chi è costretto da anni a terminare persino anticipatamente la propria attività lavorativa con decurtazione dello stipendio o viaggiare con un treno assurdo da Ariano Irpino, alle 18.25 che a causa di continui disagi sulla linea Bari-Roma, puntualmente rimane fermo per diverse ore, arrivando a Caserta dalle 21 in poi e qualche volta persino di notte."

Un disagio davvero assurdo e inconcepibile, viene rivolto un appello in prima persona al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e al presidente della provincia di Avellino Domenico Biancardi affinchè possano di concerto con l'Air intervenire, modificando essendo a quanto pare di loro competenza il programma di esercizio dell'Air mobilità per porre fine a questi disagi giornalieri davvero enormi.