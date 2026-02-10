Cellole: cerimonia di riapertura al pubblico della storica Torre Normanna Un patrimonio di immenso valore storico e culturale che torna a vivere dopo secoli di storia

Il comune di Cellole è orgoglioso del grande successo per la cerimonia di riapertura al pubblico della storica Torre Normanna, un patrimonio di immenso valore storico e culturale che torna a vivere dopo secoli di storia.



La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione del sindaco Guido Di Leone, del delegato alla cultura Fiore Renzo D'Onofrio e del vicesindaco Antonietta Marchegiano, al contempo è stata inaugurata la mostra d'arte "ContemporaneaMente" che resterà esposta al pubblico per un mese, fino all'8 marzo nei locali della Torre Normanna e della sala conferenze della casa della cultura.



"Questa iniziativa si inserisce nel percorso di riapertura e valorizzazione della casa della cultura - dichiara il sindaco di Cellole Guido Di Leone - la Torre Normanna è ora aperta a tutti e sarà un luogo vivo di cultura, ospitando nuovi appuntamenti espositivi e iniziative, per valorizzare e far rivivere uno dei simboli più importanti del nostro territorio".



La mostra d'arte "ContemporaneaMente" ha visto la partecipazione di artisti internazionali provenienti da diversi Stati e Paesi e rappresenta un ulteriore passo verso la valorizzazione della cultura e dell'arte a Cellole.



Il Comune di Cellole invita tutti a visitare la Torre Normanna e a scoprire la bellezza della storia e dell'arte che si cela tra le sue mura.



Gli orari di apertura della mostra d’arte e della Torre Normanna: Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.