Col Crotone prosegue l'emergenza per la Casertana, ma ci sono due rientri La situazione in casa rossoblù in vista del match con i calabresi

La vittoria ottenuta sabato contro il Foggia per 3-2 ha rappresentato una vera e propria iniezione di fiducia per la Casertana, reduce da settimane complicate segnate da assenze pesanti tra infortuni e squalifiche. Il successo ha permesso ai falchetti di risalire al quarto posto in classifica, superando il Cosenza e portandosi a quattro lunghezze dalla Salernitana, attualmente terza. Nonostante il momento positivo, parlare di emergenza superata appare prematuro. Il calendario, infatti, non concede tregua: già domani la squadra tornerà in campo allo stadio Pinto contro il Crotone, distante appena due punti in graduatoria. Sul campo di allenamento, il tecnico Coppitelli continua a fare i conti con un’infermeria ancora affollata. Restano indisponibili in difesa Rocchi, Bacchetti ed Heinz, mentre a centrocampo manca ancora Toscano. In avanti, invece, non sono recuperabili Butic e Vano. Alle assenze si è aggiunto anche Pezzella, alle prese con un problema alla caviglia rimediato nell’ultima gara. Il centrocampista aveva accusato il fastidio già sul finire del primo tempo, facendo temere conseguenze più gravi. Dopo le prime cure era riuscito a stringere i denti e a rientrare in campo, ma nella ripresa le difficoltà nei movimenti lo hanno costretto ad alzare bandiera bianca. Il suo impiego nella sfida di domani sera resta in forte dubbio, considerando le condizioni non ancora ottimali. A rincuorare l’allenatore, però, ci sono alcune note positive: tornano a disposizione Casarotto e Coli Saco dopo la squalifica, mentre i nuovi innesti Girelli e Viscardi hanno già mostrato buone garanzie dal punto di vista tecnico e tattico. La Casertana, dunque, prova a consolidare la sua posizione in classifica, consapevole che il momento resta delicato ma con rinnovata fiducia nei propri mezzi.