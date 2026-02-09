Santa Maria a Vico: arrestato 19enne per detenzione droga e spaccio

Manette dei carabinieri per un ventenne di Cervino

Cervino.  

 

A Santa Maria a Vico, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un ventenne residente a Cervino.

Il giovane, a seguito di perquisizione veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di due panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, per un peso complessivo di grammi 100.

Arrestato e concluse le formalità di rito, è stato tradotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

