Truffa online nel casertano: carabinieri denunciano due persone E' accaduto a Sessa Aurunca

I carabinieri della stazione di Lauro di Sessa Aurunca hanno denunciato due persone, una classe 1986 di Anzio e l'altra classe 2000 di Cancello ed Arnone, ritenute responsabili, in concorso tra loro, del reato di truffa.

Secondo quanto accertato dai militari, i due, attraverso artifizi e raggiri, avrebbero indotto un classe 1989 residente a Sessa Aurunca a effettuare un bonifico bancario di 390 euro per l’acquisto di ricambi auto su un presunto sito di autodemolizioni.

La merce, tuttavia, non è mai stata consegnata. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di risalire ai presunti autori della truffa, che sono stati deferiti all'autorità giudiziaria competente.