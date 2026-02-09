Esercizi pubblici nel mirino dei carabinieri: sanzioni per oltre 22 mila euro Maxi controlli nel casertano, in campo anche Nas e Nil

A Caserta, nell’ambito di un servizio coordinato a largo raggio finalizzato al controllo degli esercizi pubblici, i carabinieri della locale compagnia hanno denunciato due persone per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori.

Si tratta di un 64enne, titolare, e di un 33enne, barman, entrambi operanti in un esercizio commerciale. I militari dell’Arma li hanno sorpresi mentre somministravano bevande alcoliche a due avventori di età inferiore ai 16 anni. A seguito dell’accertamento, l’esercizio pubblico è stato sottoposto a sequestro preventivo.

Nel medesimo contesto operativo, i carabinieri della compagnia di Caserta, unitamente ai colleghi delle sezioni Nas e Nil, hanno effettuato un’attività ispettiva presso un altro esercizio commerciale del centro cittadino, adibito alla somministrazione di cibi e bevande.

All’esito dei controlli, nei confronti dell’amministratore unico dell’impresa sono state elevate ammende per un totale di euro 3.274,83, per il mancato invio dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria e per l’assenza della prevista formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre, sono state contestate sanzioni amministrative per complessivi euro 19.660, per l’impiego di quattro lavoratori subordinati (su un totale di sedici) risultati privi di preventiva comunicazione di assunzione. Per tali violazioni è stata disposta anche la sospensione dell’attività imprenditoriale.

I controlli rientrano nell’azione di prevenzione e contrasto all’illegalità posta in essere dall’Arma dei carabinieri a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità nel settore commerciale.