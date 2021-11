Il Villaggio dei Ragazzi aderisce alla colletta alimentare L'iniziativa nazionale compie 25 anni

La giornata nazionale della colletta alimentare, promossa dalla fondazione banco alimentare, compie 25 anni e torna in presenza il prossimo 27 novembre.

Nei supermercati di Maddaloni aderenti all’iniziativa (Eurospin, MD, Sole 365, Decò, Conad, Pellicano,Surgelit), gli allievi e i volontari dell’Associazione “L’Albero della Vita” O.D.V.” inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione (omogeneizzati, tonno e carne in scatola, olio, legumi, pelati) per distribuirli presso strutture caritative convenzionate con il banco alimentare (mense per i poveri, comunità per i minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza), che attualmente sostengono, in Italia, quasi 1.700.000 indigenti.

Testimonial d’eccezione sul territorio maddalonese saranno gli studenti della fondazione Villaggio dei Ragazzi, del Convitto Nazionale “Giordano Bruno”, del Liceo Scientifico “Nino Cortese e del Liceo Statale “don Gnocchi”.

Convolti nell’iniziativa anche i Lions Club “Maddaloni Calatia”. “Decidere di impegnarsi per sostenere persone che vivono in contesti di esclusione e marginalità sociale nel segno della gratuità e della solidarietà è un atto nobilissimo.

Questa ennesima esperienza di volontariato sociale, che avrà effetti significativi anche sullo sviluppo dell'autostima e della fiducia in sé, aiuterà a comprendere ancora meglio il senso della vita e quanto si debbano apprezzare le piccole cose”: questa la dichiarazione di Felicio De Luca, Commissario Straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo”.

Gli alimenti raccolti verranno ritirati dai punti vendita dopo le Festività Natalizie ed arriveranno nelle sedi regionali della Rete Banco Alimentare, che si occuperanno della distribuzione alle strutture caritative convenzionate su tutto il territorio italiano per la consegna agli assistiti.