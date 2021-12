Variante omicron: l'ordinanza firmata dal sindaco di Caserta Provvedimento disposto fino a nuova disposizione del dipartimento di prevenzione dell'Asl

È stata firmata l'ordinanza con la quale il sindaco di Caserta Carlo Marino dispone la chiusura «fino a nuova disposizione del dipartimento di prevenzione dell'Asl di Caserta» della scuola "De Amicis" nella quale sono stati segnalati casi attribuiti alla variante Omicron del Covid-19.

"In ragione della diffusività del virus, occorre adottare ogni idonea misura volta a contenere il rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale, ritengo che sussistono le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e Sanità pubblica.

Ho deciso di procedere con la chiusura, fino a nuova disposizione del dipartimento di prevenzione dell’Asl di Caserta, dell'istituto "De Amicis" al corso Giannone, in Via G.M. Bosco e delle aule temporaneamente utilizzate dallo stesso presso il Centro Sant'Agostino, per consentire le operazioni di sanificazione dei plessi e per permettere le attività di prevenzione all’emergenza Covid-19 al competente dipartimento di prevenzione dell'Asl.

Verrà effettuata la sanificazione di tutti i plessi utilizzati dall’Istituto dell’Infanzia e primaria “De Amicis” e la sanificazione straordinaria di tutte le scuole di competenza comunale nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021. Tutto questo servirà a garanzia di tutti e, soprattutto, ad evitare che il virus si diffonda.

La salute dei cittadini è prioritaria per me. Mi auguro di poter riaprire al più presto alle casertane e ai casertani la scuola "De Amicis", luogo prezioso e unico della nostra città per la formazione dei giovani."