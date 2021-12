Marino: "Agiremo se necessario con fermezza contro gli irresponsabili" Nuovo appello ai no vax. La salute dei cittadini e dei bambini va difesa senza paura

"È inutile vaccinarsi, tanto noi senza green pass andiamo ovunque. È tardi lo so, ma quante volte ci siamo sentiti dire questa frase mentre noi aspettavamo di vaccinarci, oppure in fila in un luogo pubblico per mostrare il green pass, che il più delle volte facciamo anche fatica nel trovare sul cellulare o in borsa.

Eppure i dati parlano chiaro, per il secondo giorno consecutivo nel casertano non ci sono decessi per Covid." E' quanto afferma il sindaco di Caserta Carlo Marino.

"Nella prima settimana di entrata in vigore delle nuove disposizioni governative su super green pass dagli agenti della polizia locale sono iniziati i controlli a tappeto in palestre, bar e supermercati. Continueremo così anche in vista delle festività natalizie.

E se qualcuno non rispetterà le regole, agiremo con fermezza altre mille volte, se sarà necessario.

Perché la salute dei bambini e dei cittadini perbene che rispettano le regole, va difesa senza paura. Perché questa città dice No a chi vuole fare il furbo con un comportamento da irresponsabile. Il bene della collettività a Caserta viene prima di ogni cosa."