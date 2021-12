Protezione Civile Regione Campania: nuovo avviso di allerta meteo Temperature in sensibile diminuzione. Previste anche gelate notturne

La Protezione Civile della Regione Campania diretta da Claudia Campobasso ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti settentrionali, con possibili rinforzi e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte.

L'allerta è valida dalle 8 alle 20 di domani, sabato 18 dicembre 2021, sull'intero territorio regionale. Si ricorda che il codice colore riguarda esclusivamente il rischio idrogeologico connesso a piogge e temporali. In questo caso è verde poiché non sono previste criticità in tal senso.

L'allerta inerente vento e mare non è associata ad un codice colore. Il quadro meteo evidenzia inoltre che le temperature subiranno una sensibile diminuzione. Si prevedono anche gelate notturne.

Si raccomanda pertanto alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti, con riferimento al vento forte.

Attenzione va posta alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso: sono possibili la caduta di rami o alberi danni alle coperture o strutture provvisorie. Attenzione va posta altresì alle banchine, alle strade costiere e alle strutture esposte al moto ondoso. Foto repertorio protezione civile e polizia municipale in Campania.