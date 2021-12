Marino: "Sostenere la ricerca è per me motivo di grande gioia" Telethon è un punto di riferimento per i territori

"Per me sostenere la ricerca e i volontari di Telethon è oltre a un dovere civico, una grandissima gioia.

I nostri volontari potranno contare sempre su di me e sul Comune di Caserta per gli appuntamenti importanti che ci attendono." E' quanto afferma con convinzione il sindaco di Caserta.

Telethon è un punto di riferimento per questo territorio, per le cittadine e i cittadini, anche grazie alle iniziative che mettono al centro la cura delle malattie genetiche rare. Ce la metteremo tutta in questa campagna di sensibilizzazione e sono certo che raggiungeremo risultati straordinari. Viva la ricerca!"

Fino al 31 dicembre è possibile donare al 45510. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. È possibile donare anche chiamando da telefono fisso TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, e Tiscali (5 o 10 euro); TWT, Convergenze e Postemobile (5 euro).