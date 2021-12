Marino: "La nostra comunità dovrà identificarsi nella legalità e sicurezza" "Se camminiamo tutti insieme, vinceremo ogni sfida"

"L’omicidio di Gennaro Leone, quest'estate, ha lasciato ad ognuno di noi una cicatrice che fa ancora male, una brutta pagina di storia che non verrà mai dimenticata dalla nostra comunità e dalla famiglia del giovane talento della boxe. Con il tenete colonnello Giovanni Paglia, il vicesindaco Emiliano Casale, l'assessore Massimiliano Marzo, il comandante della polizia municipale De Simone ed i rappresentanti delle associazioni cittadine del commercio e del comitato vivibilità cittadina, tutti insieme abbiamo iniziato i lavori del tavolo sulla sicurezza e vivibilità cittadina, perché a Caserta vicende come quella di Gennaro non devono più accadere.

Il tavolo su sicurezza e vivibilità - afferma il sindaco di Caserta Carlo Marino - avrà un forte valore propositivo per l’amministrazione comunale e per il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Mi aspetto idee e proposte concrete che possano contribuire ad un miglioramento generale della vita in città.

Non si parlerà solo di movida, di centro storico e di videosorveglianza ma sarà un organismo trasversale che coinvolgerà tanti settori e sarà collegato costantemente ad altri tavoli tecnici istituiti su altri temi, come ad esempio quelli sul turismo e sull’ambiente.

Un tavolo operativo, che con il coordinamento di Gianfranco Paglia, sono certo, otterrà, contestualmente alle tante iniziative già poste in essere dall’amministrazione, importanti risultati per il miglioramento della vivibilità della nostra Caserta. Se stiamo insieme - conclude Marino - e se costruiamo una comunità che si riconosce nella legalità e nella sicurezza, vinceremo ogni sfida."