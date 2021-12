Caserta Decide: "Tamponi a prezzi calmierati per tutti e tutte" Presentata la mozione

Caserta è l’epicentro della nuova ondata causata dalla variante Omicron" dichiara Raffaele Giovine, consigliere comunale di Caserta Decide. "Ad oggi sono più di 1300 i concittadini/e positivi e chissà quanti ancora se ne aggiungeranno nei prossimi giorni. Il sistema di tracciamento dell’ASL è in grande difficoltà ormai e i tamponi molecolari da privato arrivano a costare anche 70€. Non tutti possono permettersi questi prezzi e bisogna trovare delle soluzioni."

"Pagare per testarsi così spesso è insostenibile per tante famiglie" prosegue Giovine. "Ogni persona che va in giro inconsapevolmente a contagiarne altre è un passo indietro sulla strada che conduce oltre la pandemia.

Il sistema sanitario nazionale è universale, deve garantire servizi a tutte e tutti, senza discriminazioni: calmierare il prezzo affidando un’area come l’area mercatale o Parco Maria Carolina può essere una valida soluzione per garantire il diritto alla salute e alla prevenzione. Crediamo che il Comune di Caserta debba agire il prima possibile, tramite delibera di giunta o qualunque mezzo amministrativo si ritenga utile per mettere in campo questa iniziativa!"