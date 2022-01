"Il mondo della scuola è in grave difficoltà: rischiamo una impennata pesante" La preoccupazione e il monito rivolto a tutti i comuni campani da parte del sindaco di Caserta

"Già prima delle feste natalizie abbiamo visto aumentare il numero delle classi in didattica a distanza per i molti focolai di contagio che si sono accesi nelle scuole, coinvolgendo anche docenti e personale Ata.

Se andiamo avanti così a metà gennaio corriamo rischi concreti perché, nonostante i nostri continui appelli e gli allarmi che ci arrivano dal mondo scolastico, le misure finora adottate sono state confuse e insufficienti.

La situazione dei contagi sta peggiorando, lo dicono i numeri sempre più allarmanti." Lo afferma senza mezzi termini il sindaco di Caserta Carlo Marino.

"Ho chiesto da presidente dei sindaci in Campania di applicare il green pass semplice fin dalle elementari, perché questo avrebbe incentivato le vaccinazioni dei bambini e dei ragazzi. Ci sono state fornite dal governo risposte attendiste e frammentarie che hanno alimentato ulteriore confusione.

Il mondo della scuola è in grave difficoltà, nonostante l'impegno strenuo dei docenti e dei collaboratori scolastici: con queste regole rischiamo un'altra impennata di contagi e una Caporetto del piano vaccinale." In Campania il primo sindaco ad adottare a scopo cautelativo una ordinanza di sospensione delle attività didattiche fino al prossimo 20 gennaio 2022 è stato in Irpinia il primo cittadino di Casalbore Raffaele Fabiano.