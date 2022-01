"Il Covid ha colpito anche me, ma sto bene grazie al vaccino" "I casi di decessi sono diminuiti. Stesso discorso per quelli di terapia intensiva"

Giorgio Magliocca, sindaco di Pignataro Maggiore e presidente della provincia di Caserta è risultato positivo al Covid-19. Nei giorni scorsi era toccato a suo figlio. Magliocca sta bene e non accusa particolari sintomi.

L'appello: "Il virus ha colpito anche me ma andiamo avanti. Nonostante i tanti nuovi casi da Covid-19, credo appaia chiaro a tutti l'importanza della vaccinazione. I casi di decessi sono diminuiti. Stesso discorso per quelli di terapia intensiva, il che significa, in particolare, che il sistema sanitario non va in sofferenza e può occuparsi con serenità anche di altri soggetti colpiti da altre malattie. Perché non dimentichiamolo, il covid finora ha provocato decessi per la malattia in sé, ma anche altri in modo indiretto perché il sistema sanitario, andate in sofferenza le terapie intensive, non ha potuto dare cure adeguate a tutti.

Come ha ben detto il Presidente della Repubblica nel suo discorso di fine anno, non vaccinarsi è un'offesa a chi questa possibilità non l'ha avuta. Vaccinarsi dovrebbe essere un obbligo morale prima che sanitario."