Ospedale Caserta, irrompe la Ugl salute. Laudisio: "Integrare pianta organica" L'emergenza sanitaria richiede responsabilità e risposte

"L'integrazione della pianta organica presso l'ospedale di Caserta e le altre strutture ospedaliere della provincia è diventata indifferibile".

E' quanto ha dichiarato questa mattina la neo segretaria provinciale della Ugl Salute Maria Rosaria Laudisio a margine di un incontro con i lavoratori del comparto. "La nostra è una constatazione che fa seguito all'esplosione dei casi di Covid, ma ciò che chiediamo è una riorganizzazione da concertare con tutte le organizzazioni sindacali, nessuna esclusa, e con coloro che sono preposti alla gestione del personale medico ed infermieristico.

Non è tempo di scontri tra addetti ai diversi reparti - ha aggiunto Lauduisio - l'emergenza sanitaria richiede responsabilità e risposte e la nostra organizzazione sindacale intende contribuire alla soluzione delle problematiche esistenti".

La segretaria si è poi soffermata su altri aspetti della struttura ospedaliera: "A mero titolo esemplificativo è importante puntualizzare come la recente riorganizzazione del pronto soccorso di Pediatria abbia migliorato per certi aspetti le esigenze dell'utenza, ma nel contempo creato una condizione di difficoltà che va valutata con attenzione, rimodulando se necessario la gestione delle presenze per singolo turno".