Il Codacons non concede sconti: le scuole devono riaprire tutte, immediatamente L'appello è rivolto a tutti i sindaci firmatari di ordinanze di sospensione

Pugno duro del Codacons sul capitolo scuole. Dopo la pronuncia del Tar Campania, viene rinnovato l'appello a tutti i sindaci firmatari di ordinanze di sospensione delle attività didattiche a revocare i provvedimenti. Per Matteo Marchetti, vice segretario nazionale del Codacons le scuole vanno riaperte tutte, immediatamente: "In caso di chiusura procrastinata, procederemo a denunciare alle Procure della Repubblica competenti i sindaci dei comuni per il reato di interruzione di pubblico servizio". A Caserta sono tre gli istituti chiusi: Santa Maria a Vico, San Felice a Cancello e Castel Volturno. Molti invece sono in provincia di Salerno e Napoli e tre in quella di Avellino.