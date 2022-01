Impegno civico e sociale: menzione speciale al presidente Gennaro Oliviero Premio Melagrana città di Caserta 2020-2021

La menzione speciale del “Premio Melagrana 2020/2021 per l’impegno civico e sociale per la tutela dei più fragili e, particolarmente, per le persone con disabilità grave.

A riceverla sarà il Presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, nell’ambito dell’iniziativa “Premio Melagrana Città di Caserta” , promossa dall’associazione “Melagrana”, attiva nel contrasto dei fenomeni di disagio, devianza, dipendenza e tutte le forme di fragilità ed esclusione sociale.

La presentazione del riconoscimento si terrà in conferenza stampa giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 11,00 nella sala “Caduti di Nassiriya” al ventunesimo piano della sede del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale isola F13.

Parteciperanno il presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, il sindaco di Caserta, Carlo Marino, il presidente dell’associazione “Melagrana”, Roberto Malinconico.