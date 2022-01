Alessandra Vigliotti approda alla Ugl, gestirà uno sportello scuola Conferito un incarico di coordinamento con la struttura centrale

Approdata di recente in casa Ugl Alessandra Vigliotti, stimata attivista della provincia di Caserta, con un curriculum professionale ed istituzionale di tutto riguardo, nell'ultima settimana ha fatto il pieno di consensi e nomine sindacali all'ombra della Reggia.

In vista dei prossimi appuntamenti che vedranno impegnati i lavoratori dei comparti del pubblico impiego, la Segreteria nazionale della Ugl Scuola, guidata da Ornella Cuzzupi le ha infatti conferito, di concerto con la Unione Territoriale del Lavoro di Caserta un incarico di coordinamento con la struttura centrale che si concretizzerà con l'immediata apertura di uno sportello presso la sede provinciale di Piazza Ruggiero e che fungerà da punto di ascolto e di raccolta fornendo servizi e risposte alla vasta utenza del territorio. Analogamente, il segretario Utl Ferdinando Palumbo le ha conferito l'incarico di responsabile zonale del comune di Cervino, dove Vigliotti sarà chiamata ad un ruolo di raccordo con le istituzioni locali e l'associazionismo operante nel sociale.

"Riponiamo in lei grandi aspettative" hanno dichiarato sia Cuzzupi che Palumbo "siamo certi che la sua qualità e l'esperienza maturata in ambito professionale e sociale saranno un propulsore per le nostre strutture".