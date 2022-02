Caserta, riorganizzazione della macchina comunale: approvato il piano Un percorso di razionalizzazione complessiva dell’organico e della spesa dell’ente

La giunta comunale ha approvato un piano importante, che segna una svolta nella gestione amministrativa e nella riorganizzazione della macchina comunale che a regime, raggiungerà gli standard di efficienza auspicati." Ad annunciarlo è direttamente il sindaco Carlo Marino.

"Tutto ciò sarà possibile solo grazie al percorso di razionalizzazione complessiva dell’organico e della spesa dell’ente avviato nei cinque anni precedenti. Mi preme ringraziare i dipendenti che, nonostante numerose difficoltà oggettive, hanno continuato a svolgere il proprio compito con professionalità, compensando con la loro abnegazione, le evidenti carenze di personale. Dopo vent’anni si tornerà ad assumere al Comune di Caserta.

E presto - continua Marino - potremo contare su una macchina amministrativa più forte ed efficace, pronta ad offrire servizi migliori ai cittadini. Ovviamente punteremo innanzitutto a rinforzare il settore tecnico e quello finanziario, per portare a termine celermente la pianificazione degli anni scorsi, dai Pics al Bando delle periferie e, contestualmente, per affrontare le sfide di progettazione che ci attendono con il piano nazionale di ripresa e resilienza. Ringrazio l'assessore Annamaria Sadutto per il lavoro svolto, continuiamo il nostro lavoro pancia a terra e con il massimo impegno."