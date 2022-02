Atzori: Grazie al governo per l'impegno profuso in favore del bonus psicologico La prima pietra è stata posta, ora occorre lavorare per la salute mentale

"Grazie al governo per l'impegno profuso in favore del bonus psicologico. Come partito, abbiamo seguito con grande attenzione l'evoluzione del decreto. La prima pietra è stata posta, ma si spera che siano più incisivi gli interventi rivolti alla salute mentale. In particolare, è opportuno che ci sia attenzione all'uso terminologico di "psicologo" e "psicoterapeuta" dal momento che l'albo degli psicoterapeuti non esiste e ciò potrebbe favorire una categoria piuttosto che un'altra."

E' quanto dichiara Nadia Ersilia Atzori delega responsabile del dipartimento disabilità violenza sui minori rapporti con le forze dell'ordine.

"Inoltre, risulta fondamentale continuare ad investire sulla prevenzione primaria evitando, così, di ritrovarsi davanti a disturbi già conclamati. Personalmente, come cittadina, psicologa e membro di fratelli d'Italia,continuerò a monitorare la situazione affinche' tutte le categorie, soprattutto le più fragili non vengano abbandonate. L'impegno per la mia città sarà costante e incisivo, poiché salute mentale non può passare in secondo piano