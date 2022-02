Caserta, capofila in Campania per il contenimento dei costi di acqua, luce e gas Il sindaco Marino: "La nostra è una amministrazione locale tra le più virtuose in Italia"

"In pochi lo sanno, ma il Comune di Caserta è capofila in Campania per il contenimento dei costi di acqua, luce e gas." Lo ha affermato il sindaco Carlo Marino.

"E per Palazzo Castropignano arriva anche un ottimo piazzamento a livello nazionale, con

la posizione 19. Tanto, ma tanto più in alto rispetto agli altri capoluoghi in una Campania che paga molto di più, sia a livello di Comuni che di amministrazione regionale.

Questi sono dati importanti da non sottovalutare perché si riflettono sui bilanci degli enti. La nostra è una amministrazione locale tra le più virtuose in Italia, un primato che ci dà forza per continuare a percorrere la strada maestra intrapresa."

L'attività amministrativa in città. Marino parla con orgoglio dei primi risultati raggiunti in termini di operatività.

"Abbiamo finito i lavori per rifare il manto stradale in Via Francesco Cilea e in Viale dei Bersaglieri. Ho seguito personalmente i lavori recandomi sul posto, ora la strada è più sicura e il traffico più fluido.

Nei prossimi giorni la manutenzione stradale verrà effettuata in Via Amato, via Barducci e nella zona della Chiesa del Buon Pastore.