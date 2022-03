Nuovo consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili Ecco la squadra targata Raucci. Insediamento, presentazione, programma e attribuzione cariche

Si è insediato ufficialmente il nuovo consiglio dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Caserta. Il presidente Pietro Raucci ha presentato il programma di mandato e il nuovo organismo che lo accompagnerà per il quadriennio 2022-26.

Nel corso della seduta si è provveduto ad attribuire le cariche istituzionali all’interno del consiglio: vicepresidente Raffaele Marcello, tesoriere Rosanna Marotta, segretario Raffaele Pia. Completano il Consiglio Lucia Renzi, Tina Di Rienzo, Gina Gentile, Mauro Mastroianni, Leonardo Iacopino e Pietro Matrisciano.

Referente del Comitato pari opportunità, con funzioni di presidente, è Marina Brescia. Quindi, Michelina Affinito, Rosa Anna Altavilla, Filomena Giglio, Patrizia Morrone, Vincenzo Motta, Elvira Verrengia. Il Collegio dei Revisori è formato da tre membri effettivi: Piergiuseppe Cicia (presidente), Giacomo Trivellone e Ferdinando Cappabianca. Revisori supplenti: Giacomo Biondillo e Sergio Palaia.

Il presidente Raucci ha ribadito il programma di mandato, presentato nel corso delle elezioni dalla sua lista «Vivere insieme la professione». Il programma tiene conto sia degli obblighi imposti dall’ordinamento professionale, ovvero la tenuta dell’Albo e l’attività di formazione, sia di quelle attività che, pur non essendo obbligatorie, sono di fatto necessarie per migliorare le condizioni di esercizio della professione.

Raucci ha sottolineato: «In merito alle attività ordinistiche obbligatorie, il Consiglio intende, prioritariamente, attuare un piano di comunicazione teso a rafforzare l’immagine del commercialista nel circondario di competenza dell’Ordine e una programmazione semestrale di formazione professionale continua, totalmente gratuita, che miri a far conseguire anche i crediti speciali necessari per consentire e/o mantenere l’iscrizione nei diversi elenchi speciali, senza ulteriori oneri a carico degli iscritti». Quindi, ha evidenziato: «In aggiunta alle attività istituzionali obbligatorie, il Consiglio intende mettere in campo tutta una serie di iniziative a tutela degli iscritti e a sostegno della professione. Ci impegneremo con determinazione – ha continuato il presidente Raucci – per ottenere una semplificazione e un miglioramento del rapporto quotidiano con i locali uffici dell’Agenzia delle Entrate. Proporremo a tutti i Comuni del territorio apposite convenzioni sull’assistenza ai cittadini nella presentazione delle domande di accesso alle procedure da sovraindebitamento. E ancora, non tralasceremo nessuna iniziativa che possa essere utile agli iscritti e al territorio in cui essi operano».

Il presidente Raucci ha poi evidenziato: «Tutte queste attività saranno, comunque, coordinate da apposite commissioni di studio e gruppi di lavoro, a cui potranno partecipare tutti gli iscritti. Quanto illustrato – ha poi concluso - rappresenta una sintesi di quello che sarà l’impegno di un Consiglio al servizio dell’Ordine e dei suoi iscritti. Punteremo sul contatto diretto con le colleghe e i colleghi, ascoltando i loro consigli, i loro suggerimenti, le difficoltà e le istanze del vivere quotidianamente la professione.

Siamo pronti a dare risposte concrete e adeguate. L’obiettivo prioritario che intendiamo raggiungere al termine del nostro mandato è quello di contribuire a rafforzare il ruolo e la funzione che svolge la nostra categoria professionale, affinché il commercialista sia ritenuto un interlocutore sempre più autorevole e affidabile dalle istituzioni locali, dagli imprenditori e dai cittadini. Il mio personale impegno sarà proteso a rendere il nostro Ordine sempre più partecipativo, dinamico e propositivo».