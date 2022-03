Prospettive e futuro dell’ente idrico in Campania: l'appello da Caserta Marino: "Sono necessari investimenti urgenti sull’infrastruttura"

Carlo Marino è intervenuto a Napoli alla stazione Marittima, da presidente di Anci Campania al convegno sulle prospettive e futuro dell’ente idrico in Campania.

"Davanti ai sindaci della Campania, al presidente della regione Vincenzo De Luca, al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, al Presidente dell'ente idrico campano Luca Mascolo, ho ribadito come l’acqua pubblica sia la vera sfida della politica, il cuore dei beni comuni.

Ormai sono trascorsi più di 10 anni dal referendum sull'acqua pubblica, dove i cittadini hanno espresso la loro chiara volontà. È compito della politica attivarsi e fare tutto il possibile, anche grazie allo stanziamento di risorse del recovery fund, per riparlare in modo serio e programmatico di beni comuni, della loro tutela e valorizzazione, a partire dalla messa in sicurezza delle reti idriche.

Sono necessari investimenti sull’infrastruttura rigorosamente promossi, indirizzati e supervisionati da soggetti pubblici. Un'opportunità che non possiamo perdere."