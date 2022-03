Anche la Reggia si tinge di giallo e blu in segno di vicinanza al popolo ucraino E domani al teatro comunale un concerto per la pace con i solisti di Kiev

Al teatro comunale di Caserta, domano, mercoledì 9 marzo, si svolgerà un concerto per la pace con i solisti di Kiev.

"Sarà una serata per ribadire la solidarietà della città di Caserta al popolo ucraino, la vicinanza alla sua comunità presente sul nostro territorio e per dire, ancora una volta, no alla guerra. Come amministrazione comunale - afferma il sindaco Carlo Marino - stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità, per sostenere i nostri amici ucraini, dalle raccolte di fondi e di beni di prima necessità, alle attività di gestione dell’assistenza di coloro che stanno arrivando qui in fuga dalla guerra. Lo facciamo con il cuore, nella speranza che questo dramma possa finire il prima possibile."

Anche la Reggia si tinge di giallo e blu in segno di vicinanza al popolo ucraino. "Un bel segnale anche da qui. Caserta è impegnata per la pace."