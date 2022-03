Caserta, Palumbo e Vigliotti: quel disastro di nome Pnrr Ugl: "Politica incapace e rissosa, siamo noi la vera opposizione"

“La politica locale segna il suo momento più basso e dimostra di essere in rotta di collisione con i cittadini” È quanto hanno dichiarato questa sera attraverso una nota congiunta il Segretario Territoriale della Ugl Caserta Ferdinando Palumbo e la dirigente del comparto scuola Alessandra Vigliotti.



“La quotidiana battaglia giocata spesso sui social o a suon di partecipazioni ai convegni organizzati delle varie onlus, tesa a dimostrare le eventuali capacità dei soggetti distoglie gli eletti dall’interesse per la collettività causando danni come quello del Pnrr i cui effetti sottrarranno risorse alle scuole della provincia a causa delle marchiane inesattezze presenti nelle documentazioni.

Parliamo di disastri come quello commesso per accedere ai fondi nell’ambito del piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica attraverso la linea di priorità degli interventi mediata dalla Regione Campania.

Non è un caso - continuano i sindacalisti - se questa provincia soggiorna agli ultimi posti nelle classifiche della qualità della vita; ci rammarica il fatto che ancora una volta a pagarne le spese saranno i cittadini, che vedranno i loro figli frequentare istituti con strutture ed infrastrutture peggiori di quelle del resto d’Italia”.