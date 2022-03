Transizione ecologica: Caserta spinge sulle energie rinnovabili È necessario correre ai ripari contro la crisi energetica ed il caro bollette.

"È necessario correre ai ripari contro la crisi energetica ed il caro bollette. Lo abbiamo fatto con una delibera di giunta comunale, che punta a favorire la costituzione sul nostro territorio delle comunità energetiche rinnovabili.

L’obiettivo afferma il sindaco Carlo Marino - è permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità, sia economici sia di qualità della vita e di erogare servizi sul territorio.

I cittadini diventano protagonisti della transizione ecologica in prima persona e decidono di condividere l’energia prodotta con i propri impianti fotovoltaici con i propri vicini di casa e di quartiere, ma anche con enti pubblici e aziende private che a loro volta producono elettricità per la comunità e ne utilizzano quella necessaria per le proprie attività.

È un progetto ambizioso, che risponde perfettamente alle direttive dell’Unione Europea in tema di produzione di energia pulita e decarbonizzazione."